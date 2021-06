Napoli, minacce a Valeria Ciarambino (M5S): proiettili e lettere anonime

Nel corso di questa settimana, due buste, contenenti in totale tre proiettili, indirizzate a Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, sono state intercettate a Napoli. In una delle due buste è stata rinvenuta anche una lettera anonima: “Stai zitta, non parlare troppo”.