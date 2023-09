Professoressa investita a Marcianise, fermato un ciclista: la donna ricoverata in ospedale Identificato il responsabile dell’investimento di una 82enne a Marcianise: è un ciclista che non si sarebbe reso conto della gravità dell’incidente, andando via dopo l’impatto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

I carabinieri hanno identificato l'uomo che avrebbe investito sabato sera una donna di 82 anni a Marcianise, in provincia di Caserta, lasciandola agonizzante a bordo strada. Si tratterebbe di un ciclista, che non si sarebbe reso conto della gravità di quanto accaduto e sarebbe quindi andato via senza prestare soccorso alla donna, attualmente ricoverata all'ospedale civile di Caserta.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il ciclista, probabilmente a causa dell'elevata velocità e del buio, avrebbe quindi travolto l'ottantaduenne ex professoressa, facendola cadere a terra. L'uomo a quel punto non si sarebbe reso conto della gravità della situazione andandosene a casa. La donna, invece, era rimasta a terra gravemente ferita: è stata avvistata da alcuni passanti e subito dopo soccorsa dal personale sanitario del 118 di Caserta: si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata presso il reparto di neurochirurgia in stato soporoso, non in coma, per un grave trauma cranico.

Le indagini erano iniziate subito dopo da parte dei carabinieri di Marcianise e sotto la direzione della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere: inizialmente si era anche pensato all'ipotesi di uno scippo o di una rapina finita male ai danni della donna, che era appena uscita da messa, come aveva raccontato anche il sindaco Velardi. Poi le indagini dei carabinieri di Marcianise, grazie a riscontri e dichiarazioni varie, si sono indirizzate verso il ciclista, identificato questa mattina e raggiunto dai militari dell'Arma: adesso è accusato di lesioni personali colpose nei confronti della donna.