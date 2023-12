Prof investita e uccisa da un tir, arrestato il conducente: positivo ai test antidroga Arrestato l’autotrasportatore che ha investito e ucciso Lucia Mattera, professoressa di Pietradefusi e originaria di Ischia: l’uomo è risultato positivo due volte ai test antidroga.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Arrestato il 51enne autotrasportatore che ieri ha investito e ucciso una professoressa di 57 anni, originaria di Ischia: l'uomo è risultato positivo per due volte ai test antidroga. Per lui ora l'accusa è di omicidio stradale aggravato e guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope. Le analisi si sono tenute all'ospedale di Benevento, subito dopo i rilievi dei carabinieri sul luogo dell'incidente.

La vittima tornava a casa dopo aver fatto spesa

La vittima, Lucia Mattera, professoressa di lettere presso la sede distaccata di Pietradefusi del liceo "Pietro Colletta" di Avellino, era in strada nel pomeriggio di ieri, di ritorno a casa dopo aver fatto spesa al supermercato, quando in prossimità di un incrocio in via delle Industrie, è stata travolta dal camion con alla guida un 51enne autotrasportatore napoletano. Per lei non c'è stato nulla da fare: la donna, originaria di Ischia, è morta praticamente sul colpo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Anche i Carabinieri della locale stazione insieme al nucleo Radiomobile di Mirabella Eclano sono arrivati all'incrocio ed hanno effettuato i rilievi del caso, mentre una squadra dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza l'area e dato assistenza agli operatori sanitari.

Il cordoglio del comune di Pietradefusi

La notizia ha sconvolto la piccola comunità irpina: Lucia Mattera era infatti molto conosciuta in città per la sua attività di professoressa. In una nota, il comune di Pietradefusi ha espresso così il proprio cordoglio:

Una triste notizia ci ha colpito, una tragedia della strada è accaduta oggi. Nella nostra zona industriale, la professoressa Lucia Mattera, insegnante presso il nostro liceo classico, ha tragicamente perso la vita. Lucia era ischitana di origine, era una presenza silenziosa, ma qualificata, che aveva scelto Pietradefusi per vivere e svolgere la propria professione. Riposa in pace.