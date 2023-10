Prof investita da una bici a Marcianise, Angela Marello morta dopo un mese in ospedale La donna, professoressa in pensione di 82 anni, fu investita da un ciclista lo scorso 23 settembre a Marcianise, nella provincia di Caserta.

A cura di Valerio Papadia

Non ce l'ha fatta Angela Marello, l'ex professoressa, ora in pensione, investita a Marcianise, nel Casertano, lo scorso 23 settembre: dopo oltre un mese di agonia la donna, 82 anni, è morta nella casa di cura in cui era ricoverata. Nella mattinata del 23 settembre, la donna, dopo essere uscita dalla chiesa in cui aveva seguito la messa, era stata investita da una bicicletta: le sue condizioni erano apparse subito gravi, tanto che la 82enne era stata trasportata all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta con un trauma cranico; dopo circa due settimane dall'incidente, l'ex professoressa era stata poi trasferita in una casa di cura, dove purtroppo è deceduto oltre un mese dopo l'accaduto.

Inizialmente, quando la donna fu trovata riversa in terra, si era pensato anche che potesse essere stata vittima di una rapina e che fosse caduta a causa di un malvivente, ma la sua borsa venne ritrovata poco lontano. I carabinieri della compagnia di Marcianise, coordinati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, scoprirono invece che Angela Marello era stata investita e, qualche giorno dopo l'incidente, hanno rintracciato il ciclista, che è stato denunciato per lesioni personali colpose. Alla luce del decesso della donna, ora il suo quadro giudiziario sembrerebbe destinato ad aggravarsi; agli inquirenti riferì di non aver visto la donna a causa della scarsa luminosità della strada e di essere fuggito per paura.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il sequestro della salma di Angela Marello, sulla quale, nei prossimi giorni, verrà effettuata l'autopsia: lo scopo è quello di appurare se l'ex insegnante sia effettivamente deceduta a causa delle lesioni provocate dall'incidente.