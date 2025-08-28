napoli
Procida, vasto incendio a Punta Pizzaco: fiamme vicine alle abitazioni

Vigili del Fuoco al lavoro per ore per spegnere un incendio sull’isola di Procida; le fiamme hanno si sono avvicinate ad abitazioni e strutture turistiche.
A cura di Nico Falco
L’incendio a Punta Pizzaco, Procida (frame da Tg Procida)
L’incendio a Punta Pizzaco, Procida (frame da Tg Procida)

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, 28 agosto, a Punta Pizzaco, nella baia della Corricella, sull'isola di Procida (Napoli); le fiamme, alimentate dal vento, si sono rapidamente estese e sono arrivate a lambire le abitazioni, causando apprensione tra residenti e turisti. L'intervento dei Vigili del Fuoco è andato avanti per diverse ore, anche col supporto di un elicottero per lo spegnimento.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Protezione Civile, i carabinieri e la Polizia Municipale, che si sono occupati delle operazioni di contenimento e di messa in sicurezza per limitare i danni; sull'isola è arrivato anche un distaccamento dei Vigili del Fuoco da Ischia. L'intervento dell'elicottero, che si vede nelle immagini diffuse da Tg Procida, è stato necessario per raggiungere parti del costone difficilmente accessibili e per le dimensioni che ben presto ha preso l'incendio, arrivato a distruggere una grossa porzione di vegetazione. L'origine del rogo è al momento ancora da definire.

Incendi
