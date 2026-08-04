Procida, ruota della bici manomessa: ragazzo cade e si ferisce. La denuncia sui social del genitore: “Non è una bravata”

Secondo quanto raccontato dal professionista, qualcuno avrebbe allentato o aperto il gancio della ruota, lasciandolo in una posizione tale da farlo sembrare chiuso.

La bici elettrica manomessa e il danno alla caviglia

Una ruota manomessa, una caduta improvvisa e conseguenze che avrebbero potuto essere ancora più gravi. È quanto denunciato sui social dall’avvocato procidano Angelo Primario, dopo l’incidente che ha coinvolto suo figlio mentre utilizzava una bicicletta elettrica. Secondo quanto raccontato dal professionista, qualcuno avrebbe allentato o aperto il gancio rapido della ruota, lasciandolo però in una posizione tale da farlo sembrare regolarmente chiuso. Una manomissione difficile da notare a un primo controllo e capace di provocare il distacco della ruota durante la marcia. Il giovane è così finito a terra, riportando un forte gonfiore alla caviglia e rischiando una seria lesione ai legamenti. Soltanto per una circostanza fortunata, ha sottolineato il padre, non ha battuto violentemente la testa.

Primario ha inoltre riferito che non si tratterebbe di un caso isolato. Da qui la decisione di rendere pubblico l’accaduto e richiamare l’attenzione della comunità su un comportamento che non può essere considerato un semplice scherzo. «Chi ha fatto questo deve capire che non è una bravata, ma un atto da irresponsabili totali», ha scritto l’avvocato. La denuncia si conclude con parole molto dure, dettate dalla rabbia e dalla preoccupazione per quanto accaduto al figlio. Al di là dello sfogo, resta la gravità del gesto: intervenire sui sistemi di sicurezza di una bicicletta significa mettere deliberatamente a rischio l’incolumità di chi la utilizza, con conseguenze potenzialmente drammatiche.