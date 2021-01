C'è grande attesa per il verdetto di domani circa la proclamazione della Capitale Italiana della Cultura 2022. Tra le candidate figurano città d'eccellenza quali Ancona, Bari, Cerveteri, L'Aquila, Pieve di Soligo, Taranto, Trapani, Verbania e Volterra. In Campania, però, faranno tutti il tifo per Procida, il cui programma è stato giudicato come "molto bello e innovativo" dalla commissione di esperti del Mibact (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo).

Gli esperti del Mibact approvano, ecco come si compone il progetto

Gli esperti hanno poi aggiunto che "il Comune più piccolo tra quelli in gara ha fatto il progetto più largo per estensione territoriale", motivo per cui quanto presentato dalla cittadina potrebbe esaltare ulteriormente il suo già noto fascino. Ad illustrare nei dettagli il progetto, è stato Agostino Riitano, presidente della candidatura di Procida che ha già collaborato in passato nelle vesti di project manager per Matera, nel 2019, quando ha ottenuto la nomina. "È un progetto che nasce dalla condivisione della comunità dell’isola e che guarda ai prossimi 10 anni", ha detto Riitano spiegando che l'investimento sarà pari a 4,15 milioni di euro e la programmazione si estenderà su 330 giorni coinvolgendo 240 artisti. Il piano prevede poi anche la creazione di nuove imprese della cultura oltre alla riqualificazione dei beni culturali e, soprattutto, un collegamento con i Campi Flegrei.

Domani la proclamazione del ministro Franceschini

Alla presentazione del progetto, anche le istituzioni territoriali, tra cui Rosanna Romano, responsabile per le politiche culturali della Regione Campania, che ha assicurato "il sostegno finanziario della Regione e un tavolo stabile anche per affrontare le fragilità". Non resta quindi che aspettare domani per l'annuncio del ministro Dario Franceschini e, a giudicare da quanto dichiarato sinora, Procida ha tutte le carte in regola per portarsi a casa l'ambita proclamazione.