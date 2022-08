Procida, 4.500 euro di multe per eccesso di velocità e ancoraggio troppo vicino all’isolotto di Vivara I carabinieri della compagnia di Ischia e i militari forestali di Casamicciola Terme hanno controllato 21 imbarcazioni ancorate nei pressi dell’isolotto e hanno elevato 15 multe per un totale di 4.500 euro.

A cura di Enrico Tata

Chi va troppo veloce con il motoscafo e chi si ferma a meno di cento metri dalla costa dell'isolotto di Vivara, collegato attraverso un piccolo ponte con l'isola di Procida. I carabinieri della compagnia di Ischia e i militari forestali di Casamicciola Terme hanno controllato 21 imbarcazioni ancorate nei pressi dell'isolotto e hanno elevato 15 multe per un totale di 4.500 euro. Si è trattato, si legge nella nota, "di servizio a largo raggio che ha visto la Motovedetta Carabinieri di Ischia impegnata a monitorare il mare mentre i colleghi forestali "pattugliavano" il lembo di terra". Come anticipato le sanzioni sono per ancoraggio in area tutelata senza autorizzazione, eccesso di velocità sotto costa e ancoraggio a distanza inferiore di 100 metri dalla costa.

L'isolotto di Vivara

L'isolotto di Vivara è una Riserva naturale statale (dal 2002) ed è visitabile soltanto con tour guidati su prenotazione e a pagamento. Ad agosto ci sono due partenze al giorno il venerdì, il sabato e la domenica. Vi si accede, come detto, con un piccolo ponte che si trova in località Santa Margherita a Procida. L'isolotto misura circa 0,4 chilometri quadrati e ha un perimetro di circa 3 chilometri con una forma di mezzaluna. Il punto più elevato, che si trova al centro dell'isola, è a 110 sul livello del mare. L'isola è formalmente di proprietà privata e si sta cercando di raggiungere un'intesa con i proprietari per concordare una modalità di fruizione per visitatori e turisti, dal momento che, tra l'altro, l'isola di Procida è capitale italiana della cultura per il 2022. Il ministero dell'Ambiente, inoltre, dovrebbe nominare, prima o poi, un presidente del comitato di gestione della riserva.