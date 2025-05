video suggerito

Primo maggio, la mamma di Patrizio Spasiano, morto a 19 anni: "Mio figlio è stato ucciso" Dal palco del Primo Maggio in piazza Municipio, a Napoli, Simona Esposito, madre di Patrizio Spasiano, ha ricordato la tragedia del figlio, morto nello stabilimento Frigocaserta di Gricignano d'Aversa.

A cura di Nico Falco

Le avevano assicurato che il figlio sarebbe rimasto in fabbrica, per imparare. Invece, lo hanno mandato in un altro stabilimento, senza che avesse le competenze necessarie, esponendolo ai rischi che poi si sono concretizzati. È tornata a parlare della tragica fine di suo figlio Simona Esposito, la madre di Patrizio Spasiano, il 19enne morto nello scorso gennaio nel Casertano; lo ha fatto dal palco di Cgil Cisl Uil in piazza Municipio, a Napoli, in occasione del Primo Maggio.

"Noi veniamo da Secondigliano, un quartiere difficile. E abbiamo cresciuto i nostri figli con il senso del lavoro. E mio figlio così ha fatto. È andato a cercare lavoro. Voleva imparare un mestiere onestamente – ha detto la donna – chiedo giustizia per mio figlio perché figlio è stato ucciso. Non ha avuto un incidente di lavoro. Mio figlio è stato mandato senza competenze, aveva 19 anni, lavorava da due mesi in una fabbrica per imparare un mestiere, quello del saldatore. Eravamo convinti che mio figlio dovesse stare in una fabbrichetta ad imparare. Così ci avevano promesso. E invece con un subappalto è andato in un'altra fabbrica. Hanno avuto il coraggio di mandare lì mio figlio, senza competenze, senza un corso di sicurezza".

La tragedia il 10 gennaio scorso, quando nella Frigocaserta Srl di Gricignano d'Aversa si è verificata una perdita di ammoniaca mentre il ragazzo era impegnato nella manutenzione di un serbatoio. "Mio figlio – ha aggiunto ancora Simona Esposito – è entrato in un capannone con tubi di ammoniaca. Sono sicura che mio figlio non sapesse nemmeno cosa ci fosse. Lo hanno mandato su un trabattello da solo. Quando è scoppiato il tubo di ammoniaca gli altri sono scappati via. Lui è rimasto su questo trabattello per 5 ore con l'ammoniaca sul viso, protetto solo dalle sue mani".