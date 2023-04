Primo Maggio 2023 a Napoli, in piazza Mercato la manifestazione dei sindacati Cgil, Cisl e Uil I sindacati hanno chiesto di tenere la manifestazione del Primo Maggio 2023 in piazza Mercato a Napoli. Tra i temi, lavoro, occupazione, crisi economica e guerra in Ucraina.

A cura di Pierluigi Frattasi

La chiave di Milot in Piazza Mercato / Foto di Michele Stanzione

Il Primo Maggio 2023 a Napoli in piazza Mercato. È questa la location chiesta dai sindacati Cgil, Cisl e Uil al Comune di Napoli per organizzare la Festa dei Lavoratori nel capoluogo partenopeo, che quest'anno cadrà di lunedì. La prima, dopo la pandemia del Covid19. C'è già l'ok del sindaco Gaetano Manfredi. Un luogo ancora più speciale per l'evento, considerando che piazza Mercato, recentemente ristrutturata nell'ambito del cantiere dell'Unesco, in questo periodo ospita anche la scultura Key of Today, la chiave dell'integrazione, dell'artista italo-albanese Alfred Mirashi Milot, dove rimarrà fino a giugno.

Occupazione, guerra in Ucraina e crisi i temi del Primo Maggio

Lo scorso anno, invece, la manifestazione si tenne in Largo Donnaregina e fu dedicata, oltre che ai temi del lavoro, anche alla pace per la Guerra in Ucraina. I lavoratori napoletani scesero in piazza assieme ai profughi ucraini per dire no alla guerra, ritenuta una tragedia umanitaria, ma anche un enorme dramma per l'economia italiana. Lo slogan in quel caso fu: “Al lavoro per la pace”. In quell'occasione, il sindaco Gaetano Manfredi annunciò il Concorsone per mille assunzioni al Comune di Napoli, che poi si è tenuto lo scorso autunno. "Un messaggio di incoraggiamento – disse il primo cittadino – un segnale di fiducia che vogliamo dare ai cittadini. Sappiamo che non è sufficiente, ma occorre iniziare a invertire la rotta".

Il 2023 è un anno segnato fortemente dalla crisi economica e dall'inflazione che ha ridotto il potere di acquisto delle famiglie e portato ad un aumento generalizzato dei prezzi. I temi della crisi economica legata alla guerra in Ucraina e dell'occupazione al Sud saranno molto probabilmente al centro anche della manifestazione del Primo Maggio di quest'anno a Napoli.