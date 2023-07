Prima la lite, poi le coltellate: 40enne ferito al volto in Cilento, è grave È accaduto nella giornata di ieri nella piccola cittadina di Stio; sulla vicenda indagano le forze dell’ordine.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Ha scosso la comunità di Stio, piccola cittadina del Cilento, in provincia di Salerno, il fatto di sangue occorso ieri, domenica 16 luglio, quando un uomo di 40 anni del posto è stato accoltellato al culmine di una lite. L'aggressione è scattata, da quanto si apprende, dopo una giornata di tensione tra la vittima e un uomo residente in una cittadina vicina, del quale non è stata resa nota l'identità.

Continue provocazioni tra i due, ma poi, improvvisamente, dalle parole si è passati ai fatti: il contendente ha estratto un coltello e ha ingaggiato una colluttazione con il 40enne che, al termine della quale, è stato accoltellato al volto. Durante la colluttazione sarebbe stato coinvolto anche il fratello del 40enne, intervenuto per sedare la lite, che ha riportato una lieve ferita a una mano.

L'uomo è stato trasportato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania: le sue condizioni di salute sono giudicate gravi. La dinamica di quanto accaduto e le motivazioni dietro l'aggressione non sono ancora note; le forze dell'ordine hanno identificato i partecipanti alla lite e stanno ora indagando per fare piena luce su quanto accaduto e accertare la responsabilità dell'uomo che avrebbe sferrato il fendente.