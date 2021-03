“Secondi a nessuno”: decine di manager e dirigenti della pubblica amministrazione e di vari enti e comuni cittadini firmano una lettera al presidente del Consiglio Mario Draghi per protestare contro la scritta “Prima il Nord” sulla pagina personale del nuovo ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, esponente della Lega. “Draghi istituisca allora il Ministro del Turismo del Centro, del Sud e delle Isole della Repubblica Italiana”, scrivono provocatoriamente. I manifestanti hanno lanciato anche l’hashtag “Secondi a nessuno” ed annunciato la creazione di una pagina web per la raccolta delle firme.

Cosa dice la lettera? “Signor Presidente Draghi, il 13 febbraio 2021 Lei e i suoi Ministri avete giurato nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, secondo la seguente formula rituale: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione”. Da quel 13 febbraio sono già trascorse due settimane: sembrano poche ma, in questo periodo di pandemia, sono un’eternità. Eppure, in questo “lungo” tempo, uno dei suoi ministri non ha avuto la cura, il tempo, la decenza (questa è sicuramente la parola più appropriata) di eliminare dalla propria pagina personale alcuni messaggi vergognosi per un Ministro del Paese. Il suo Ministro Massimo Garavaglia, sulla sua pagina personale, continua a riportare messaggi come “Prima il Nord”.

Sappiamo che fa parte di un partito, la Lega – prosegue la lettera – che storicamente si è alimentato dalla contrapposizione con l’altra parte del Paese e che oggi, quale forza di governo dovrebbe invece rappresentare tutti noi in modo unitario senza equivoci e dichiarazioni divisive. Un Ministro della Repubblica Italiana dovrebbe orientare il suo agire a tutto il territorio nazionale. Il Ministro del Turismo non può pensare di anteporre gli interessi del Nord quando uno dei settori strategici e caratterizzanti del Sud d’Italia è proprio il Turismo. Se così dovesse essere, senza “scomodare” Eduardo che insegnava metodi efficaci da utilizzare in circostanze come queste, Le chiediamo in modo provocatorio ma assurdamente necessario: di istituire il Ministro del Turismo del Centro, del Sud e delle Isole della Repubblica Italiana; di ridurre lo stipendio del Ministro a 1/4 di quanto previsto visto che si occuperà solo Nord e non del resto d’Italia; di destinare i 3/4 dello stipendio del Ministro al Ministro Centro, del Sud e delle Isole della Repubblica Italiana. Le si chiede, invece, in modo non pretestuoso, di rimodulare le risorse del Recovery Fund UE destinandole in modo rilevante e prioritario, così come stabilito dall’UE, al Sud del Paese".