Prigioniera dell’ex per 5 anni, senza cibo e acqua: costretta a rubare e accoltellata se i soldi erano pochi La Polizia ha arrestato un 34enne rumeno: è accusato di avere tenuto segregato la ex dal 2017 al 2023 in una abitazione di Curti, in provincia di Caserta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Aveva sequestrato la ex compagna, l'aveva tenuta prigioniera in un'abitazione di Curti, in provincia di Caserta, e, l'aveva costretta a chiedere l'elemosina e a rubare per lui e, quando riteneva che i soldi fossero pochi, insieme ai tre fratelli l'aveva picchiata e anche accoltellata. E, quando lei era riuscita a scappare, l'uomo l'aveva rintracciata sui social e le aveva intimato di consegnargli 25mila euro. Si è chiuso con l'intervento della Polizia di Stato l'incubo di una 36enne rumena: l'ex compagno, un connazionale di 34 anni che in passato era già finito in manette per maltrattamenti verso di lei, è stato rinchiuso in carcere, destinatario di una ordinanza di custodia cautelare per sequestro di persona, schiavitù ed estorsione.

La storia, hanno ricostruito gli inquirenti, è cominciata nel 2017, quando la donna, che all'epoca aveva 29 anni, era stata sequestrata dall'ex compagno: l'uomo l'aveva trascinata nella sua automobile, ordinandole di non gridare e di non attirare l'attenzione, e l'aveva portata in una abitazione di Curti, quella che sarebbe diventata la sua prigione. Da quel momento, e fino al 2023, l'aveva tenuta segregata all'interno di una stanza, per lungo tempo tenuta senza cibo né acqua. In quei cinque anni era stata costretta a chiedere l'elemosina e a rubare e a consegnare tutto il denaro all'ex compagno e ai tre fratelli di lui; se i soldi non venivano ritenuti sufficienti, partivano le punizioni: pestaggi o, in almeno due occasioni, le coltellate che le hanno lasciato cicatrici ancora visibili sulla testa.

Alla fine del 2023 la donna è riuscita a scappare da quella casa, portando con sé due dei quattro figli minorenni, e ha trovato rifugio presso l'abitazione di una cognata. L'uomo l'ha però contattata, tramite i social, e le ha intimato di consegnargli 25mila euro, minacciando di fare del male a lei e ai suoi familiari che vivono in Svizzera. A quel punto la vittima ha sporto denuncia facendo partire le indagini, svolte dalla Squadra Mobile di Caserta e coordinate dalla Procura di Napoli, che hanno portato alla misura cautelare. Il 34enne, rintracciato, è stato rinchiuso nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.