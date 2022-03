Prezzo alle stelle a un distributore, il metano a quasi 5 euro al litro In un distributore di Montesarchio (Benevento) il metano a quasi 5 euro al litro. Tra le province campane le tariffe più alte sfiorano i 4 euro al litro.

A cura di Nico Falco

In un distributore di Montesarchio, in provincia di Benevento, il prezzo del gasolio è arrivato a sfiorare i 5 euro al litro: per la precisione, 4,999 euro, come dimostra la fotografia circolata sui social. Prezzo altissimo, ben oltre la media, già alle stelle, che si rileva in questi ultimi giorni, in cui il carburante (che sia benzina, metano, gpl o diesel) ha raggiunto picchi in tutta Italia.

Nel Beneventano il metano a 5 euro al litro

La conferma sulla tariffa del distributore di Montesarchio arriva anche dall'app "Prezzi Benzina", che funziona tramite segnalazioni degli utenti e indica le tariffe praticate da numerosi distributori. La rilevazione risale al pomeriggio dell'11 marzo 2022. Prezzi molto alti, secondo le segnalazioni, anche in altri diversi distributori in giro in Campania (con scarti significativi. verso altri distributori dove la media è di circa 1,6 euro al litro, quindi meno della metà). A Napoli il metano viene venduto a 3,999 euro nella zona collinare (rilevazione del 12 marzo), nei pressi dell'aeroporto di Capodichino (11 marzo) e a Pianura (13 marzo); in provincia, lo stesso prezzo viene rilevato a Bacoli (12 marzo), a Mugnano di Napoli (12 marzo) e a Caivano (12 marzo). In provincia di Salerno lo stesso prezzo viene rilevato a Scafati (10 marzo). Nel Casertano il prezzo più alto (3,706 euro al litro) viene segnalato ad Aversa.

Nel Milanese metano a 5 euro al litro, ma era un errore

Pochi giorni fa un distributore di Corbetta, in provincia di Milano, aveva esposto la tariffa di 4,989 euro al litro per il metano. Si era trattato però di un disguido: il sindaco della cittadina, Marco Ballarini, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni aveva contattato il gestore, che aveva confermato l'errore di programmazione della pompa e aveva assicurato che gli automobilisti che avevano fatto rifornimento a quel prezzo sarebbero stati risarciti previa esibizione dello scontrino.