Previsioni meteo per Napoli e Campania nel fine settimana 22-23 novembre: pioggia e freddo

Fine settimana con pioggia e freddo, qualche lieve miglioramento la prossima settimana. A trenta giorni dal solstizio, su Napoli e Campania sembra già inverno.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Pioggia e freddo su Napoli e la Campania: queste le previsioni meteo per il fine settimana del 22-23 novembre. Se appena una settimana fa si poteva godere di un meteo simile a quello tipico di fine estate, quello in arrivo sarà più simile ad un anticipo dell'inverno. Il cambiamenti climatico ha di fatto quasi azzerato l'autunno, con le sue temperature "miti" e la lenta transizione da estate a inverno, portando invece a forti scossoni come quello appena trascorso.

Già da lunedì scorso infatti le temperature hanno subito un brusco calo, e le piogge sono cadute abbondanti un po' ovunque, facendo scattare sia le allerte meteo, ormai quasi quotidiane ma anche danni consistenti, come a Sapri dove le strade si sono allagate e in tutta la zona del Cilento dove si sono registrate cadute di alberi e rami, con disagi anche alla circolazione.

Sabato 22 novembre il meteo non sarà particolarmente diverso. Piogge un po' ovunque e temperature in costante calo, con le minime particolarmente basse nelle zone dell'interno. Difficile per il momento la neve, anche se sui rilievi più alti dell'Appennino Campano e nel Matese le temperature minime nella notte potrebbero avvicinarsi pericolosamente alla fatidica quota zero. Più difficile invece vederne sul Vesuvio, almeno nell'immediato. Anche domenica 23 novembre si registreranno condizioni meteorologiche difficili: pioggia e fredda proseguiranno a farla da padrone, anche se per la prossima settimana il quadro complessivo vedrà un leggero miglioramento. Del resto, manca ormai solo un mese a Natale. E dunque, volendo citare una nota serie televisiva, l'inverno è alle porte.

Campania
Previsioni meteo Napoli oggi, domani e nei weekend
