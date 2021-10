Previsioni meteo Napoli e Campania: fine settimana 2 e 3 ottobre con pioggia e vento Pioggia e vento su tutta la Campania nel fine settimana del 2 e 3 ottobre: nuvolosità in aumento già nella serata di venerdì su tutta la regione, da domani forti raffiche di vento e piogge localmente anche violente. Le temperature resteranno alte ma al di sotto dei trenta gradi toccati negli ultimi giorni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Fine settimana del 2 e 3 ottobre all'insegna della pioggia e vento su tutta Napoli e la Campania. Colpa di una perturbazione atlantica che in queste ore sta arrivando proveniente da ovest, destabilizzando l'atmosfera che in questi giorni stava già vivendo momenti di instabilità dovuta alla congiuntura tra vortici di bassa pressione provenienti dal Mare del Nord e di quelli caldi provenienti invece dal Nordafrica. Risultato: sarà un fine settimana di pioggia e vento su tutta la regione, con l'instabilità ed il maltempo che si protrarranno fino a tutta la prossima settimana.

Nella giornata di oggi, venerdì 1° ottobre, il clima sarà invece per lo più soleggiato, con qualche vento moderato e temperature sopra i trenta gradi su tutta Napoli. Qualche nuvolosità in aumento tendenziale nelle zone interne, ma in generale il clima sarà piuttosto stabile. Già da domani il quadro sarà completamente diverso: nella notte la nuvolosità sarà in aumento su tutta la regione, e domattina, sabato 2 ottobre, nelle zone interne della Campania la pioggia la farà da padrona. Su Napoli, cielo fortemente nuvoloso e rovesci locali, con forti raffiche di vento che soffieranno fino a 10 chilometri orari in città e a 20 chilometri orari nelle zone interne, in particolare su Irpinia e Sannio. Domenica 3 ottobre il clima sarà pressoché identico: piogge anche abbondanti su tutta la regione, da Napoli al Cilento, e forti raffiche di vento che soffieranno un po' ovunque. Temperature ancora al di sopra delle medie stagionali, ma non più sopra i trenta gradi come avvenuto in questi giorni: i valori massimi non supereranno i 27-28 gradi.