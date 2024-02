Pretende soldi per la sosta, ma l’automobilista è un carabiniere: parcheggiatore abusivo arrestato a Napoli In manette un 40enne: oltre a svolgere l’attività abusiva di parcheggiatore, sull’uomo pendeva un ordine di carcerazione per rapina e lesioni, mai eseguito in quanto si era reso irreperibile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

"Un'offerta a piacere". Una frase che, purtroppo, quasi ogni napoletano si è sentito rivolgere almeno una volta. È la frase che, una coppia, tornata alla propria auto, si è sentita rivolgere anche una coppia in piazza Garibaldi, nel cuore di Napoli. Il parcheggiatore abusivo insiste, pretendendo l'obolo per la sosta, l'automobilista non cede, dicendo di aver già pagato la sosta in maniera canonica, e legale. Ma il parcheggiatore non ne vuole sapere: qualcosa gli va dato per il suo "servizio". È a quel punto che l'automobilista si qualifica: è un maresciallo dei carabinieri, in quel momento libero dal servizio.

Il militare dell'Arma – in servizio al Nucleo Operativo della compagnia di Bagnoli – richiama così l'attenzione di alcuni colleghi di pattuglia in zona, che controllano i documenti del parcheggiatore abusivo, per verificare i suoi precedenti e poi procedere alla sanzione per l'attività illecita svolta.

Con grande sorpresa, i militari scoprono che sull'uomo – un 40enne già noto alle forze dell'ordine – pende una ordinanza di custodia cautelare per rapina e lesioni; ordinanza mai eseguita, dal momento che l'uomo si era reso irreperibile. Per il 40enne è scattato l'arresto: per lui si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale.