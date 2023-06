Presa a bastonate in testa dall’ex suocero, grave una donna di 58 anni in Cilento La donna si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Vallo della Lucania, mentre il suo aggressore si è reso irreperibile: indagini in corso dei carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

È stata una casa contesa ad innescare la violenta aggressione andata in scena a Futani, piccolo centro del Cilento, nella provincia di Salerno, dove una donna di 58 anni è stata presa a bastonate in testa dall'ex suocero, un 86enne: la donna si trova ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

L'aggressione – di cui si è saputo solo adesso – è avvenuta nel pomeriggio dello scorso 1° giugno: la 58enne, dopo la morte prematura del marito, era stata cacciata dall'abitazione coniugale dall'ex suocero. La donna aveva però ottenuto un provvedimento del Tribunale di Vallo della Lucania che le riconosceva di rientrare in quella casa: giovedì la 58enne si era dunque recata nell'appartamento insieme al suo avvocato e all'Ufficiale Giudiziario. Proprio davanti a loro, che non hanno potuto fare nulla per intervenire, l'anziano 86enne ha colpito la 58enne alla testa con un bastone.

L'aggressore è fuggito: adesso è irreperibile

Mentre l'avvocato della donna la soccorreva, l'86enne si è dato alla fuga e risulta attualmente irreperibile. Soccorsa dai sanitari del 118, la 58enne è stata trasportata al Pronto Soccorso del nosocomio di Vallo della Lucania, dove è stata ricoverata: le sue condizioni di salute sono giudicate gravi ma stabili; la donna non sarebbe dunque in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che si sono messi sulle tracce dell'86enne.