Preoccupazione per Ferrigno, artigiano dei pastori napoletani: “La vita mi ha scelto per un brutto male” Il mastro presepaio Marco Ferrigno ha condiviso sui social il difficile momento che sta attraversando, ricevendo in risposta tanto affetto, anche da personaggi noti.

A cura di Valerio Papadia

C'è preoccupazione per le condizioni di salute di Marco Ferrigno, maestro artigiano dell'arte del presepe e dei pastori napoletani, tra i più famosi e apprezzati in Italia e non solo, con la sua bottega che sorge, nemmeno a dirlo, a San Gregorio Armeno. È stato lo stesso mastro presepaio, sui suoi canali social, a diffondere una fotografia che lo ritrae con indosso una maglietta e il logo di Superman e un messaggio con il quale ha ragguagliano chi lo segue (solo su Instagram ha quasi 19mila followers) sul brutto male che lo ha recentemente colpito:

Sapete quella frase banale "La vita è ciò che ti capita mentre sei impegnato a fare altri progetti"? Ecco da quel momento a questa foto sono passati giorni in cui forse, per la prima volta, ho capito cosa significa essere vivo. Ho provato diversi sentimenti, il primo è la paura e la paura ti fa capire che non sei invincibile. Poi la disperazione, la rabbia, la consapevolezza e alla fine due sentimenti unici: il coraggio e la speranza

Nel suo messaggio, pubblicato sui social network, Marco Ferrigno prosegue:

Perché per affrontare questo viaggio ce ne vorrà tanta. Questo è un viaggio che non ho scelto, che non volevo, che non ho cercato ma che ho dovuto accettare. La vita mi ha scelto per un brutto male, ma io voglio dimostrarle che posso essere un supereroe e farcela. E come tutti i viaggi sono sicuro che ne uscirò diverso, migliore. E, come tutti i viaggi inaspettati, incontrerò piccoli e grandi eroi che come me hanno voglia di trasformarsi in supereroi. Sono sicuro, e ne ho la certezza, che grazie anche al supporto di tutti, continueremo ancora a bussare allo sportello dei sogni

Tanti i messaggi di sostegno ricevuti da Ferrigno

Oltre a centinaia di like, il post di Marco Ferrigno ha ricevuto anche tantissimi messaggi di sostengo e solidarietà da parte di followers che hanno voluto così dimostrargli il proprio affetto. Tra questi, anche molti personaggi noti, come Maria Grazia Cucinotta, che ha commentato il post cinque cuoricini, così come ha fatto Alex Meret, portiere del Napoli Calcio.