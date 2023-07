Prende l’auto e investe l’uomo con cui aveva litigato poco prima: paura a Pozzuoli Una lite in strada, poi un tentato omicidio investendo l’altro: paura sul Lungomare di Pozzuoli, indaga la polizia locale. Il ferito è ricoverato in ospedale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Prima una lite, poi la momentanea pace: dopo un po', però, uno dei due aggressori è tornato indietro a bordo della sua automobile investendo l'altro, facendolo letteralmente volare. Una notte di paura quella vissuta a Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove solo per caso non c'è scappato il morto. L'uomo ferito è infatti ricoverato in ospedale, dove dovrà essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alle gambe nelle prossime ore. Polizia locale sulle tracce dell'aggressore, che è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza che si trovano in zona e che trasmettono in tempo reale le immagini alla Centrale Operativa.

La vicenda è accaduta nei pressi del Lungomare di Pozzuoli: qui, due uomini hanno avuto un acceso diverbio, tanto che alcuni passanti, per evitare il peggio, erano intervenuti per dividerli. Sembrava finita là, con i due che si erano allontananti. Ma poco dopo, uno dei due è tornato a bordo della propria auto, entrando contromano nella grotta che collega via Cavour al Lungomare puteolano e investendo l'altro prima di dileguarsi. I passanti hanno allertato subito le forze dell'ordine, che a loro volta dalla Centrale Operativa hanno visto il tutto dalle telecamere di sicurezza in tempo reale: indagini in corso per dare un nome all'aggressore, mentre è ancora mistero sulle cause della lite, che è praticamente sfociata in un tentato omicidio. Intanto, il ferito è stato portato subito in ospedale al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove i medici hanno diagnosticato una prognosi di 35 giorni, ma prima dovrà prima subire un delicato intervento chirurgico alle gambe.