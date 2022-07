Prende l’auto di nascosto ed esce con gli amici, 16enne fermato dopo inseguimento a Napoli I carabinieri hanno fermato nella notte a Portici, dopo un inseguimento, un’automobile con 5 ragazzini: il guidatore, 16 anni, è stato denunciato.

A cura di Nico Falco

Aveva preso senza permesso l'auto di famiglia ed era andato in giro in piena notte con gli amici. E, quando si è ritrovato una pattuglia dei carabinieri alle calcagna, ha provato a seminarla facendo scattare l'allarme e dando il via a uno spericolato inseguimento che si è protratto per diversi chilometri. Protagonista un 16enne di Portici, che adesso dovrà rispondere di guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale.

Il ragazzo si è imbattuto in un posto di controllo in via dell'Alveo Artificiale, quartiere San Giovanni a Teduccio, Napoli Est. Tarda notte, erano da poco passate le 4 del mattino, le strade erano vuote. La pattuglia del Nucleo Radiomobile se l'è visto sfrecciare davanti, l'automobile non ha rispettato lo stop ed ha proseguito ad alta velocità. I militari si sono lanciati all'inseguimento, che è andato avanti per diversi chilometri. Le due vetture hanno proseguito incollate prima tra le strade del quartiere napoletano, poi tra quelle di Portici, nell'immediata provincia.

Alla fine, lungo il corso Garibaldi, i fuggitivi sono stati bloccati: i carabinieri hanno accerchiato la panda e hanno spalancato la portiera. E a quel punto si sono accorti che nell'abitacolo c'erano cinque ragazzini, tutti di Portici. Tutti minorenni, guidatore compreso: nelle loro tasche nulla di compromettente, con tutta probabilità erano scappati perché consapevoli che sarebbero finiti nei guai se fosse stata scoperta quella loro uscita notturna. Sono stati chiamati i genitori, che sono arrivati poco dopo. Qualcuno è stato severamente rimproverato davanti agli amici e ai carabinieri, per il 16enne un "ne parliamo a casa".