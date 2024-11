video suggerito

Prende a calci la porta del Pronto Soccorso, denunciato un 43enne ad Aversa Ha danneggiato la porta del Pronto Soccorso dell'ospedale di Aversa: denunciato un 43enne, deve rispondere di danneggiamento aggravato.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Ha preso a calci la porta del triage del Pronto Soccorso, e per questo è stato denunciato dalla Polizia: protagonista un 43enne, che ora dovrà rispondere di danneggiamento aggravato davanti all'Autorità Giudiziaria. Tutto è accaduto all'interno del Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile San Giuseppe Moscati di Aversa, in provincia di Caserta: qui, il 43enne aveva avuto un'animata discussione col personale sanitario in servizio presso la struttura, finendo poi per inveire contro di loro e passando poi a prendere a calci la porta del triage del pronto soccorso, danneggiangola.

Gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Aversa sono riusciti a ricostruire la dinamica dell'accaduto, grazie anche alle immagini delle videocamere del sistema di sorveglianza interno dell'ospedale. Una volta identificato l'uomo, che ha anche precedenti specifici, e ricostruito la vicenda, per lui è scattata la denuncia per danneggiamento aggravato. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza che si verifica in questi giorni all'interno di ospedali e pronto soccorso vari della Campania: non ci sono state ripercussioni, in questo caso, per i medici, ma solo tanta paura.