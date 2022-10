Premi ai medici che scelgono il Pronto Soccorso, l’iniziativa dell’ospedale Cardarelli Premi per i medici che hanno scelto il Pronto Soccorso: l’iniziativa del manager del Cardarelli D’Amore, che domani ne parlerà in un convegno nazionale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un premio per i medici che hanno scelto il Pronto Soccorso del Cardarelli: l'idea del manager Antonio D'Amore sarà il tema centrale di una discussione a livello nazionale sui problemi delle strutture del Pronto Soccorso in tutta Italia. Occhi puntati però proprio con quello del Cardarelli, spesso finito agli onori di cronaca per fatti anche poso lusinghieri. Il congresso, promosso dalla Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO), è previsto per domani e si chiama "Emergenza-Urgenza, criticità attuali e soluzioni a breve e medio-lungo termine".

Tra gli argomenti in discussione anche quello relativo agli aumenti di stipendio ed ai premi per i medici dell'emergenza che, come ha spiegato D'Amore all'Ansa,

guadagnano meno dei colleghi perché non possono fare medicina autonoma e affrontano continuamente pazienti gravi. Al Cardarelli erano 35 un anno fa, poi sono andati via in 10, scegliendo altre strade, quindi ora ne abbiamo solo 25. Bisogna affrontare l'aumento dello stipendio" ma intanto abbiamo delle premialità e stiamo compiendo questo percorso in accordo con i sindacati.

+Per quanto riguarda invece i tempi lunghi al Cardarelli per pagare ticket e prenotare visite, D'Amore ha spiegato che