Precipita nel vuoto mentre lavora, operaio di 18 anni grave a Scafati: è in Rianimazione Grave incidente sul lavoro questa mattina a Scafati: il 18enne è precipitato per 5 metri e ora le sue condizioni di salute sono molto gravi.

A cura di Valerio Papadia

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 29 giugno, a Scafati, nella provincia di Salerno: un giovane operaio di 18 anni è precipitato nel vuoto e adesso lotta in ospedale tra la vita e la morte. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente: stando a una prima ricostruzione il 18enne, impiegato in una ditta di torrefazione del caffè, è precipitato per circa 5 metri, per cause che come detto sono ancora in corso di accertamento.

Soccorso dai presenti e poi dai sanitari del 118, il giovane operaio è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione: le sue condizioni di salute sono giudicate molto gravi.

Sul posto di lavoro del 18enne sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Scafati, che hanno ascoltato le testimonianze dei colleghi del giovane operaio e hanno svolto tutti i rilievi del caso per stabilire con precisione la dinamica dell'incidente e per individuare eventuali responsabilità e carenze dal punto di vista della sicurezza sul lavoro. Su disposizione della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, il cantiere è stato posto sotto sequestro; i magistrati della Procura nocerina hanno aperto un fascicolo d'inchiesta per fare piena luce sulla vicenda.