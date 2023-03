Precipita in un cantiere, morto un operaio ad Aversa: secondo decesso sul lavoro oggi in Campania Sono ancora esigue le informazioni sull’incidente mortale in cui ha perso la vita un operaio. Si tratta del secondo incidente mortale sul lavoro oggi in Campania.

A cura di Valerio Papadia

Due morti sul lavoro, in Campania, nella giornata di oggi, lunedì 20 marzo. Il bilancio, tragico, si è aggravato nel pomeriggio odierno, con la morte di un operaio nella provincia di Caserta, precisamente ad Aversa: sono ancora esigue le informazioni riguardo questo secondo incidente mortale. Da una prima ricostruzione, l'uomo si trovava a lavoro in un cantiere quando sarebbe precipitato da un'altezza considerevole, perdendo tragicamente la vita.

Da quanto si apprende, la vittima si trovava in via Musto, in un cantiere edile: stava eseguendo alcuni lavori di ristrutturazione quando sarebbe precipitato. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che indagano sulla vicenda: effettuati tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto, ancora poco chiara al momento.

Questa mattina morto un operaio di 40 anni nel Napoletano

Nella mattinata di oggi, invece, un operaio di 40 anni è morto in seguito a un incidente sul lavoro che si è verificato in un'azienda di Frattamaggiore, nella provincia di Napoli. Intorno alle 11, la vittima, Jan Marcin Urbanski, originario della Polonia, si trovava all'interno della ditta Genny Ponteggi, in via Martiri d'Otranto, quando è stato travolto da tubi e impalcature: il 40enne è purtroppo deceduto sul colpo.

Leggi anche Schiacciato da una trave di ferro, operaio 53enne morto a Frattaminore

Anche su questa vicenda indagano i carabinieri; sul posto è arrivato anche il pm di turno, che ha fatto trasferire la salma all'obitorio dell'ospedale di Giugliano e disposto l'autopsia, che sarà effettuata nei prossimi giorni.