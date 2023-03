Travolto da un’impalcatura, operaio di 40 anni morto sul lavoro a Frattamaggiore La vittima è Jan Marcin Urbanski, 40enne di origine polacca: da una prima ricostruzione, l’uomo è deceduto dopo essere stato travolto da tubi e impalcature.

A cura di Valerio Papadia

Ennesimo morto sul lavoro nella provincia di Napoli: l'ultimo incidente mortale sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 20 marzo, a Frattamaggiore. La vittima si chiama Jan Marcin Urbanski, 40 anni, operaio originario della Polonia ma residente da tempo a Napoli: l'uomo si trovava nella ditta per la quale lavorava, la Genny Ponteggi, in via Martiri d'Otranto, quando ha perso la vita.

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, intorno alle 11 di oggi, il 40enne sarebbe stato travolto da alcuni tubi e impalcature, rimanendo schiacciato e perdendo tragicamente la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Caivano, quelli del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e quelli del Nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Napoli, oltre a personale dell'Asl Napoli 2 Nord, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a determinare l'esatta dinamica del drammatico incidente.

Sul corpo di Jan Marcin Urbanski disposta l'autopsia

Nell'azienda in cui si è consumata la tragedia è arrivato anche il pubblico ministero di turno, che ha disposto l'autopsia sul corpo di Jan Marcin Urbanski: il cadavere dell'operaio 40enne è stato così trasferito all'obitorio dell'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, dove nei prossimi giorni sarà eseguito l'esame che fornirà maggiori indicazioni sulle cause della morte dell'uomo.

Il precedente: un operaio morto qualche giorno fa a Frattaminore

A due passi da Frattamaggiore, precisamente a Frattaminore, qualche giorno fa un altro incidente mortale sul lavoro: un operaio di 53 anni è stato schiacciato da una trave di ferro e ha perso la vita.