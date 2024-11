video suggerito

Precipita dall’impalcatura mentre lavora all’esterno di casa sua: morto un uomo di 65 anni La tragedia si è verificata nel pomeriggio di oggi a Vallata, nella provincia di Avellino. Dal momento che si è trattato di un terribile incidente, la salma è stata affidata ai familiari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Tragedia a Vallata, piccola cittadina in provincia di Avellino: un uomo di 65 anni – le cui generalità non sono ancora state rese note – è morto nel pomeriggio di oggi, martedì 5 novembre. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 65enne stava effettuando alcuni lavori all'esterno della propria abitazione quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è precipitato per circa 6 metri dall'impalcatura sulla quale si trovava. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 65enne: le gravi ferite riportate nel violento impatto al suolo si sono rivelate fatali per l'uomo.

Sul luogo della tragedia sono sopraggiunti anche i carabinieri della compagnia di Ariano Irpino per tutti gli accertamenti del caso. Tuttavia, dal momento che si è trattato di un tragico incidente, l'Autorità Giudiziaria competente non ha ritenuto necessario svolgere ulteriori indagini e ha affidato la salma del 65enne alla famiglia, che potrà così procedere con i funerali.