Precipita dal terzo piano alla festa di halloween: 15enne in terapia intensiva, incidente in Irpinia

Precipita dal terzo piano mentre festeggia halloween con gli amici: è grave un 15enne originario di Ospedaletto d'Alpinolo, vittima di un tragico incidente avvenuto nella serata di venerdì 31 ottobre a Torelli di Mercogliano, in provincia di Avellino. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo era ad una festa di halloween in compagnia di amici, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, sarebbe caduto dalla finestra di una mansarda posta al terzo piano dell'edificio. Un volo di circa 10 metri, che l'ha ferito gravemente. Il giovane ha riportavo serie lesioni al rene.

Il 15enne operato al Moscati di Avellino

Subito soccorso da un'ambulanza del 118 dell'Asl di Avellino, il 15enne ha ricevuto la prima assistenza dal personale sanitario, che l0 ha stabilizzato e imbarellato e l'ha trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Moscati. Qui, il ragazzo è stato operato chirurgicamente e trasferito successivamente nel reparto di terapia intensiva, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Sul posto, oltre ai sanitari, sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione, che hanno acquisito le prime testimonianze ed eseguito i rilievi del caso. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe caduto accidentalmente dalla mansarda.

Alla festa, secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, stavano partecipando una decina di ragazzi, quando sarebbe avvenuto l'incidente. Purtroppo, il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio, cadendo nel vuoto. Nessuno dei presenti sarebbe riuscito ad afferrarlo in tempo. L'episodio ha molto scosso tutta la comunità di Avellino, che si è stretta attorno alla famiglia, pregando per una rapida guarigione.