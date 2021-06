Un ragazzo di circa 30 anni, napoletano, è deceduto questa mattina, 9 giugno, poco prima delle 8 in via Leopardi, precipitato da uno stabile nel centro del quartiere Fuorigrotta, periferia ovest di Napoli. L'impatto non gli ha lasciato scampo, sarebbe caduto dal quarto piano dell'edificio di fronte alla stazione della ferrovia Cumana.

Sul posto i sanitari del 118, che hanno soltanto potuto constatare il decesso, e gli agenti del commissariato San Paolo della Polizia di Stato per le indagini. La ricostruzione è in corso, i poliziotti hanno individuando l'appartamento da cui è precipitato il giovane per procedere con gli accertamenti del caso. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella del suicidio.