Precipita dal dirupo nel vuoto, morto 30enne in costiera Sorrentina: incidente a Vico Equense

Una veduta di Vico Equense (Foto: Fanpage.it)

Precipita dal dirupo mentre è impegnato in alcuni lavori boschivi e muore. La vittima è un uomo di 30 anni deceduto nella giornata di ieri, domenica 8 marzo, a Vico Equense, in provincia di Napoli. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, in località case vecchie, nel comprensorio del comune della costiera Sorrentina. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con i carabinieri della stazione di Vico Equense, i vigili del fuoco e il Soccorso Alpino della Campania CNSAS.

Incidente in località case vecchie

Le squadre tecniche e sanitarie del CNSAS della Campania hanno raggiunto il luogo dell'incidente. Il giovane sarebbe precipitato per diversi metri. Quando hanno trovato il 30enne, però, i medici e gli infermieri non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo le prime informazioni, il ragazzo stava eseguendo lavori boschivi sul bordo di un canale nel territorio di Vico Equense, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe precipitato nel vuoto.

Le indagini dei carabinieri della costiera

Immediata la partenza delle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, allertate dalla sala operativa. Dopo la constatazione del decesso da parte del medico legale, sul posto si è recato anche il magistrato di turno che ha autorizzato le procedure di recupero della salma a cura del CNSAS e dei Vigili del fuoco. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Vico Equense e le squadre tecniche dell'Arma. I militari hanno eseguito i rilievi e raccolto le prime testimonianze per ricostruire la vicenda.