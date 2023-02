Precipita da un ponteggio, operaio ricoverato in ospedale in codice rosso Un operaio è precipitato da un ponteggio mobile a Salerno: ricoverato in codice rosso al San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, non sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un operaio di 64 anni è precipitato da un ponteggio mobile a tre metri d'altezza in piazza della Libertà, a Salerno. L'uomo, le cui condizioni sono apparse subito serie, è stato portato in codice rosso in ospedale, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati poliziotti e tecnici dell'ispettorato del lavoro per le indagini del caso.

Tutto è accaduto nella mattina di ieri, attorno alle 10: per cause ancora da accertare, l'operaio è precipitato nel vuoto mentre passava dei tubi su un ponteggio mobile, fissato per alcuni lavori ad un negozio prossimo all'apertura in piazza della Libertà, a Salerno. L'impatto, avvenuto dopo un volo di tre metri, è stato violentissimo: sul posto sono giunti gli operatori del 118 con due ambulanze della Misericordia e un mezzo di soccorso della Croce Bianca. L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove i medici sono riusciti a stabilizzarlo: nonostante lesioni e fratture, non sarebbe in pericolo di vita, ma resta ricoverato nel nosocomio salernitano e tenuto sotto stretta osservazione dai medici. Intanto, sul posto si indaga per capire l'esatta dinamica dell'incidente e valutare eventuali responsabilità terze.