Pozzuoli, il Comune cerca parenti caduti della II Guerra Mondiale per consegnare le Medaglie d’Onore Un avviso, pubblicato a mezzo social dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pozzuoli, indirizzato ai famigliari dei soldati caduti durante la Seconda Guerra Mondiale che non hanno mai ricevuto la Medaglia d’Onore alla memoria. L’elenco è consultabile su un’apposita sezione sul sito dell’amministrazione comunale.

A cura di Valerio Papadia

Il Monumento ai Caduti a Pozzuoli

Si sono svolte ieri, giovedì 4 novembre, le celebrazioni per i 100 anni del Milite Ignoto, che venne tumulato il 4 novembre del 1921 al centro dell'Altare della Patria a Roma, simboli di tutti i caduti senza volto e senza nome che si sono sacrificati per la Patria durante le guerre. In concomitanza con le celebrazioni del centenario di questo evento, il Comune di Pozzuoli, nella provincia di Napoli, ha reso noto di essere alla ricerca dei famigliari dei soldati caduto durante la Seconda Guerra Mondiale che non hanno mai ricevuto la Medaglia d'Onore alla memoria. Attraverso le pagine social dell'Assessorato alla Cultura, l'amministrazione comunale flegrea ha diramato un avviso rivolto ai parenti di quei soldati che non hanno ricevuto il riconoscimento che gli spetta:

Siamo venuti a conoscenza di alcuni nomi di soldati che, anche se in ritardo, potrebbero ricevere il giusto onore grazie al ricordo dei loro posteri. Siamo partiti dai tutti i nominativi presenti sul monumento ai caduti sito in Via Giacomo Matteotti, molti dei quali soldati deportati in Germania che non hanno ricevuto la medaglia che gli spetta, e in collaborazione con l'Anmig, possiamo rimediare: se hai notizie di un papà, nonno o bisnonno che ha combattuto durante la Seconda guerra mondiale, scrivi a pozzuoliacasamia@comune.pozzuoli.na.it e sarai ricontattato per ricevere in memoria del tuo familiare la Medaglia d'Onore che gli spetta

Come rende noto ancora l'annuncio dell'Assessorato alla Cultura, l'elenco dei militari puteolani caduti durante la Seconda Guerra Mondiale è consultabile nell'apposita sezione dedicata sul sito del Comune di Pozzuoli.