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Pozzuoli, donna di 65 anni trovata carbonizzata in casa in via Cuma. A dare l’allarme il marito

Il corpo di una donna di 65 anni trovato in un’abitazione a Pozzuoli. Sul posto polizia e vigili del fuoco, dinamica ancora da chiarire.
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A cura di Redazione Napoli
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Immagine di repertorio
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Il corpo senza vita di una donna di 65 anni è stato trovato all’interno di un'abitazione in via Cuma, nella zona periferica di Pozzuoli, area Flegrea.  Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni all'interno dell’abitazione.

Al momento la dinamica dell'accaduto non è stata ancora ricostruita e sono in corso gli accertamenti per chiarire le circostanze della morte. Secondo quanto si apprende, il marito della donna si trovava all'esterno dell'alloggio al momento dell'arrivo dei soccorsi: è stato lui a dare l'allarme quando ha visto uscire del fumo dell'abitazione. Tuttavia per la donna, quando sono giunti i soccorritori, in una zona di aperta campagna, già non c'era più nulla da fare. Si segue la pista dell'incidente domestico. Al momento vigili e polizia stanno mettendo in sicurezza la zona.

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