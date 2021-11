Poste Italiane, orari prolungati per 25 uffici postali in Campania: l’elenco completo Poste Italiane annuncia un’estensione dell’orario di apertura al pubblico di 25 uffici in Campania. Ecco l’elenco completo di tutte le strutture coinvolte.

A cura di Federica Grieco

Da lunedì 29 novembre saranno estesi gli orari di alcuni degli uffici postali della Campania: ad annuncialo è Poste Italiane. Saranno interessati dall'estensione degli orari di apertura al pubblico 25 uffici. Questi interventi, afferma il servizio postale, "confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all'intero territorio nazionale".

Un impegno portato avanti anche durante il lockdown e le zone rosse, com spiegato anche da Poste Italiane, che "anche durante la pandemia ha assicurato con continuità l'erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigente della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e cittadini", come specificato dall'azienda in una nota.

L'elenco di tutti gli uffici postali coinvolti

Saranno quindi 25 gli uffici postali di Poste Italiane interessate dall'estensione degli orari di apertura al pubblico. Sarà ripristinato il doppio turno con apertura dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35:

Altavilla Irpinia (Avellino)

Sant'Agata De' Goti (Benevento)

Boscotrecase (Napoli)

Saranno aperti al pubblico sei giorni a settimana anziché solo tre, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35: