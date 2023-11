Poste Italiane investe ancora sulla Cittadella Postale di Napoli: è il primo centro logistico del Sud L’azienda ha investito 21 milioni per rinnovare la Cittadella Postale di Napoli: si tratta del primo polo logistico del Sud Italia, con circa 25mila pacchi che vi transitano ogni giorno.

A cura di Valerio Papadia

Poste Italiane investe 21 milioni di euro nella Cittadella Postale di Napoli: si tratta di un centro importante per l'azienda, dal momento che è il primo polo logistico di Poste nel Sud Italia, con circa 20-25mila pacchi che vi transitano ogni giorno e che arrivano anche a 50mila in periodi come il Black Friday o le festività natalizie.

La Cittadella Postale sorge in via Galileo Ferraris, nella zona orientale della città: si estende su una superficie di 47mila metri quadri (di cui 33mila coperti) e ospita gli uffici direzionali dell'Area Sud di Poste, due centri di smistamento (uno di Poste e l'altro di Sda) e due centri di distribuzione che provvedono a consegnare corrispondenza e pacchi alla cittadinanza, alle attività commerciali e agli uffici che si trovano in città.

Nel centro di smistamento sono impiegate 530 persone, la forza-lavoro più numerosa impiegata al Sud Italia per una struttura di questo tipo. Il centro, inoltre, è dotato di tecnologia all'avanguardia "Top 2000", che consente di lavorare fino a 300mila pezzi di corrispondenza al giorno, separandola per zone di competenza, riducendo così i tempi di smistamento. A completare la strumentazione tecnologica di cui è dotato il centro vi sono 7 robot utilizzati per la movimentazione interna dei prodotti, oltre a 300 palmari che facilitano il lavoro dei dipendenti.