Vacanza in costiera per l'attore Ed Westwick, alias Chuck Bass della fortunatissima serie Tv “Gossip Girl”, e la sua compagna, la modella sudafricana Tamara Francesconi. La coppia è in vacanza nel Golfo di Napoli, tra la costiera sorrentina, quella amalfitana e Capri. Le ultime foto postate su Instagram ritraggono i due innamorati a Positano, godendosi sole, mare e relax. la coppia di fidanzati non è certamente passata inosservata in questi giorni a passeggio tra le boutique rinomate dello nota località turistica e cenando nei più importanti locali vip, frequentate ogni anno dalle celebrità più famose del mondo. I due sono stati immortalati in decine di selfie dai fan della serie Tv, che conta tantissimi appassionati soprattutto tra i telespettatori più giovani.

Westwick, nato nel 1987 a Londra, non è solo un attore, ma anche un cantante. A renderlo noto al grande pubblico, però, è stata l'interpretazione di Chuck Bass, affascinante e controverso personaggio nella serie televisiva Gossip Girl. Dal 2015 fa parte del cast della mini-serie crime della ABC Wicked City, in cui interpreta il personaggio di Kent Grainger, un serial killer sadico di Sunset Strip. Nel 2017 è stato protagonista del film The Crash. La relazione con Tamara Francesconi, bellissima modella sudafricana 24enne, è iniziata nell'ottobre del 2019 e i due sono considerati una coppia affiatatissima, soprattutto dopo aver condiviso l'isolamento durante i mesi più duri del blocco del Coronavirus. Tamara conosce bene Positano, dove è stata in vacanza già nel 2018.