Positano, fulmine colpisce il campanile della chiesa di Montepertuso: fiamme e scintille Colpito da un fulmine il campanile della Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Montepertuso, frazione di a Positano.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da IG

Fulmine colpisce il campanile della Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Montepertuso, frazione di a Positano. L'impatto con la saetta sprigiona fiamme, scintille e faville. Adesso si valutano i danni all'edificio. L'episodio è accaduto nel corso del violento temporale che ha colpito la Costiera Amalfitana la scorsa notte, portando con sé piogge torrenziali, tuoni e fulmini. Uno di questi ha colpito il campanile della chiesetta. Una frustata di luce arrivata dal cielo. Le immagini molto scenografiche sono state riprese anche in alcuni video diffusi poi sui social.

Fulmine colpisce campanile a Positano

Un video pubblicato da un abitante della zona ha catturato il momento esatto dell'impatto del fulmine con la torre campanaria, diventando rapidamente virale. Durante la tempesta, il fulmine ha centrato in pieno il campanile, provocando una forte fiammata che, fortunatamente, non ha causato incendi e non ha provocato feriti. Il maltempo, preannunciato dall'allerta meteo della Protezione Civile della Regione Campania, ha imperversato per tutta la notte su tutta la Costiera Amalfitana.

Le verifiche per i danni alla chiesa

Questa mattina sono state effettuate le verifiche tecniche sulla torre campanaria della chiesetta di Montepertuso. Sul luogo dell'incidente sono stati ritrovati dei pezzi di calcinacci e di intonaco staccatisi dalla facciata della chiesa. Sono in corso gli ulteriori accertamenti per le verifiche statiche. Sul campanile sono visibili macchie nere di bruciato, segno evidente dell'impatto del fulmine. Ma secondo le prime informazioni, non ci sarebbero danni rilevanti. Per il sindaco di Positano, Giuseppe Guida, dalle prime notizie arrivate, sembra non ci siano stati danni seri. Il temporale ha causato diversi disagi in tutta la Costiera Amalfitana.