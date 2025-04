Leroy Merlin apre a Salerno e assume anche con diploma: tutte le figure ricercate

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Leroy Merlin apre uno store a Salerno e assume personale. Il nuovo punto vendita della azienda del gruppo internazionale Adeo, specializzato in articoli per la casa e i giardini, è stato inaugurato mercoledì 2 aprile, e si trova in via delle Calabrie 46. È aperto tutti i giorni: dal lunedì al sabato, dalle 7,00 alle 21,00, e la domenica dalle 9,00 alle 21,00. Si tratta del quarto store in Campania, dove il brand è presente da oltre 20 anni, accanto a quello di Afragola, Giugliano e Torre Annunziata.

Le figure ricercate per lo store Leroy Merlin Napoli

L'azienda ha aperto anche una selezione per assumere personale. Si cercano venditori specialisti diplomati o laureati. "Sono il cuore del nostro business – si legge nell'annuncio di lavoro pubblicato – accolgono i clienti nei nostri negozi, li guidano nella progettazione di soluzioni personalizzate e li supportano con consulenze mirate. Grazie alla loro professionalità e passione, creano un’esperienza d’acquisto unica, aiutando i clienti a realizzare i loro desideri".

Qual è l'offerta di lavoro? Settimana lavorativa su 5 giorni (dal lunedì alla domenica), con turni pianificati con 4 settimane di anticipo per valorizzare l’equilibrio tra vita privata e lavoro. Contratto e retribuzione commisurati all’esperienza e alla seniority. Premi collettivi legati al progresso aziendale e alla soddisfazione del cliente, possibilità di azionariato diffuso dopo il 6° mese di assunzione, Bonus individuali una tantum in base al merito. Portale di sconti e convenzioni aziendali con brand leader di mercato (viaggi, tempo libero, tecnologia e molto altro). Sconti dipendenti su tutti i prodotti Leroy Merlin e Bricocenter, Convenzione CAF per il servizio 730. Previste anche 40 ore annuali di formazione Academy e on-the-job. Candidature nel segno dell'inclusione: "Crediamo che la diversità sia una risorsa fondamentale per il nostro successo. Accogliamo con favore le candidature di tutte le persone, indipendentemente da genere, età, background e abilità".