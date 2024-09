Positano, 30 euro per due birre Peroni: lo scontrino dei turisti inglesi

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Lo scontrino pubblicato da "il Quotidiano della Costiera".

Due birre, trenta euro: è quanto si sono trovati a pagare due turisti inglesi in vacanza a Positano, nella Costiera Amalfitana. Lo scontrino, pubblicato da "il Quotidiano della Costiera", è diventato poi virale in Rete. Protagonisti, in negativo, della vicenda sono due turisti inglesi provenienti da Nottingham: padre e figlia, che si sono fermati in un bar di Positano per prendersi una birra, si sono visti arrivare uno scontrino da 30 euro senza alcuna spesa aggiuntiva, ma semplicemente per le due birre, delle semplici Peroni "Capri", che dunque hanno pagato 15 euro l'una quando, dando un'occhiata su internet, il prezzo per la singola bottiglia si aggira attorno all'euro o poco più. I due turisti, sbalorditi per la cifra, hanno raccontato la loro storia al barman dell'albergo di Ravello dove soggiornano, ha spiegato il Quotidiano della Costiera, che a quel punto ha offerto loro due birre ad un tavolo con vista mare, forse per "riscattare" il buon nome della Costiera Amalfitana.

Un fenomeno, quello dei "rincari" eccessivi nelle zone turistiche, che continua comunque a ripetersi un po' ovunque. Un po' tutte le estati, infatti, in Rete si scatenano polemiche per i cosiddetti "scontrini pazzi", dove a volte si trovano voci "extra" e rigorosamente a pagamento, come scaldare un piatto o tagliare un dolce. E puntualmente, fioccano le polemiche tra chi "legittima" un rincaro dovuto magari ad un servizio extra e chi invece sostiene che gli eccessivi rincari allontanino i turisti dal tornare in zone magari bellissime ma dove il ricordo di "salassi" potrebbe influire sulla scelta di ritornare.