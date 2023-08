Portici, sulla spiaggia libera delle Mortelle medici e defibrillatori per soccorrere i bagnanti Il sindaco Enzo Cuomo: “Una squadra di medici volontari veglierà sui bagnanti, intervenendo in caso di necessità, con un primo soccorso”

A cura di Pierluigi Frattasi

Medici volontari sulla spiaggia delle Mortelle a Portici per soccorrere i bagnanti in tempi rapidi. Sul lido pubblico e libero del Comune vesuviano arriva la "vigilanza sanitaria", grazie ad un progetto del Comune, guidato dal sindaco Enzo Cuomo: "Si amplia ancora l’offerta di servizi previsti dal progetto “turismo balneare” che ha già reso la spiaggia delle Mortelle una spiaggia di Tutti ma anche per Tutti. Una spiaggia inclusiva, pubblica, libera e gratuita con docce, w.c. – scrive il primo cittadino porticese – assistente bagnante ed anche ‘Vigilanza sanitaria'”.

Squadre di medici e postazioni defibrillatore in spiaggia

L' iniziativa delle Politiche Sociali del Comune di Portici (dirette dalla dottoressa Anna Lecora) è coordinata dal dottor Giuseppe Lubrano, Direttore dell’ UOC di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale “Fatebenefratelli” di Napoli, che, con la sua lunga esperienza e con la sua preziosa disponibilità, organizzerà il gruppo di medici volontari.

La ‘vigilanza sanitaria’ prevedrà infatti una squadra di medici volontari che veglieranno sui bagnanti, intervenendo in caso di necessità, con un primo soccorso immediato e soprattutto sul posto, senza attese che talvolta possono rivelarsi fatali. "Una sorta di “angeli custodi” – scrive Cuomo – che con turni quotidiani si alterneranno in questa esperienza in riva al mare, completando la fruibilità e la sicurezza della spiaggia porticese, dove sono già attivi vari servizi esclusivamente dedicati ai disabili, compresa una postazione con defibrillatore".

L'iniziativa è stata accolta positivamente da tanti cittadini, che hanno commentato il post sui social del sindaco Cuomo. "Questa è la vera essenza della “spiaggia libera” – scrive un utente – Libera da vincoli, libera di ospitare, libera di essere utilizzata e goduta, libera da ostacoli e restrizioni. Finalmente chiunque, è “libero” di usufruire di tutto ciò senza se e senza ma".