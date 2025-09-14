Porta la cagnolina all’asilo cinofilo, ma scappa e si perde: “Siamo disperati, aiutateci a trovarla”

Porta la cagnolina all'asilo cinofilo ad Agnano, ma l'animale scappa e si perde. "Siamo disperati, aiutateci a ritrovare Lara" è il grido di dolore della sua pet mate, la donna napoletana di 70 anni che se ne prende cura, che ha sporto poi denuncia ai carabinieri di Fuorigrotta. La storia, a quanto apprende Fanpage.it, risale a mercoledì 10 settembre scorso. Della vicenda si stanno occupando il consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais e il parlamentare Francesco Emilio Borrelli, che si sono attivati per aiutare la famiglia nelle ricerche. La proprietaria della cagnolina, attorno alle 9,30, si reca all'asilo cinofilo dell'area nord di Napoli per lasciare brevemente la sua cagnolina e fare delle commissioni.

Passano poco più di tre quarti d'ora e la donna ritorna verso il centro per riprendere la cagna, quando viene inizialmente informata che Lara si sarebbe allontanata dal centro per una passeggiata. Poi, la tremenda notizia: la cagnolina è scappata. Lara è microchippata, come prevede la normativa: è una cagna di razza meticcio, colore nero focato e di taglia media. Al collo ha un collare con una targhetta a forma di cuoricino, dove è descritto il suo nome e il numero di cellulare della sua famiglia. Dopo la denuncia, i familiari hanno chiesto al Comune di Napoli di poter utilizzare le telecamere di videosorveglianza della zona di Agnano per poter rintracciare eventualmente la cagnolina.

"Una volta contattato dalla detentrice del cane – spiega a Fanpage.it l'avvocato e consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais – ho sollecitato gli uffici competenti per rintracciare la cagnolina dalle videoriprese". La familiare che si occupa della cagnolina si è anche rivolta al deputato Francesco Borrelli: "Sto vivendo un grave disagio. Un asilo cinofilo ha perso il nostro cane e sono 4 giorni che non lo troviamo, conosco il suo amore per gli animali e per questo chiedo il suo aiuto. Si chiama Lara ed è scomparsa ad Agnano. Chiediamo a tutti di aiutarci a trovarla".