Pornografia minorile e sesso con minore, 28 di Portici arrestato: deve scontare 4 anni di carcere Un 28enne di Portici è stato arrestato in una struttura ricettiva di San Vitaliano (Napoli), destinatario di un ordine di carcerazione della Procura di Pescara per sesso con minori.

A cura di Nico Falco

Un 28enne di Portici, in provincia di Napoli, è stato arrestato ieri mattina dagli agenti del commissariato di Portici-Ercolano: deve scontare quattro anni e un mese di reclusione in seguito a una condanna per pornografia minorile e atti sessuali con minorenne, reati commessi nel 2018 a Penne, in provincia di Pescara.

Finito sotto indagine negli anni scorsi, l'uomo era stato processato e quindi riconosciuto colpevole. Mercoledì scorso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara – Ufficio Esecuzioni Penali aveva emesso il provvedimento per la carcerazione. I poliziotti lo hanno rintracciato in una struttura ricettiva di San Vitaliano, nel Napoletano.