Ponticelli, nel deposito per le spedizioni sequestrati 43 chili di droga: arrivata dalla Spagna in un distributore

La droga sequestrata dalla polizia a Ponticelli

Un ingente quantitativo di droga quello sequestrato a Napoli, dalla Polizia di Stato, nella giornata di ieri, giovedì 22 gennaio; i poliziotti hanno anche tratto in arresto tre uomini, di 31, 39 e 52 anni, tutti con precedenti. Nella fattispecie, i Falchi della Squadra Mobile della Questura di Napoli, a seguito di un'attività info-investigativa, sono venuti a conoscenza di un importante carico di droga proveniente dalla Spagna, che sarebbe dovuto arrivare nel deposito di una ditta di spedizioni a Ponticelli, quartiere della periferia orientale del capoluogo campano.

E così, nell'ambito di un servizio di osservazione, i poliziotti si sono appostati all'esterno del deposito, notando i tre indagati che, dopo essere arrivati a bordo di tre diverse automobili, entravano nel locale e confabulavano tra loro con fare circospetto. Insospettiti dalla circostanza, gli agenti hanno fatto irruzione nel deposito, trovando che il 52enne era in possesso di una bolla di accompagnamento di un carico di 300 chili proveniente dalla Spagna. È stato nella vettura dell'uomo, però, che i poliziotti hanno trovato la droga: 41 buste di marijuana, per un peso complessivo di 43 chili. Il 39enne, invece, è stato trovato in possesso di 8.800 euro in contanti, mentre il 31enne aveva con sé 1.500 euro, per un totale che supera i 10mila euro.

La droga era arrivata in un distributore di bevande

Durante l'ispezione del deposito, inoltre, gli operatori hanno rinvenuto, adagiato su una pedana, un distributore di bevande recante scritte in spagnolo. Dai successivi accertamenti è stato accertato che il distributore di bevande era stato utilizzato per nascondere la sostanza stupefacente arrivata dalla Penisola Iberica.