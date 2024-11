video suggerito

Ponticelli, falegname di 71 anni trovato morto con ferite alla testa Il corpo senza vita di un 71enne è stato rinvenuto nella sua falegnameria di via dei Mosaici, a Ponticelli; le indagini sono affidate ai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Il corpo senza vita di un uomo, Arturo Panico, è stato trovato in una falegnameria di Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli, intorno alle 20 di oggi, 18 novembre. L'attività si trova in via dei Mosaici, al civico 40. L'uomo, 71 anni, originario di Sant'Anastasia (Napoli) ma residente a Ponticelli, era già noto alle forze dell'ordine.

A quanto si apprende Panico aveva delle ferite lacerocontuse alla nuca e alla fronte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini coordinati dalla Procura di Napoli. Al momento le indagini sono a 360 gradi, l'ipotesi dell'omicidio non viene esclusa. Nella falegnameria è arrivato il medico legale per il primo esame sul corpo.