Ponte della Sanità, arrivano le strisce pedonali rialzate contro incidenti e corse di motorini Le strisce pedonali rialzate installate sull’ottocentesco Ponte della Sanità e a Corso Amedeo di Savoia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Le strisce pedonali rialzate arrivano anche sull'ottocentesco Ponte della Sanità per ridurre il numero di incidenti stradali e corse all'impazzata di motorini. La decisione è arrivata con l'ok della Soprintendenza ai Beni Culturali e da questa mattina sono iniziati i lavori di installazione delle nuove strisce con i dissuasori che impediranno ai veicoli di sfrecciare a velocità elevate. Le strisce rialzate funzionano come un grande dosso e sono dotate anche di bande sonore.

Restaino: "Finalmente le strisce pedonali rialzate sul Ponte della Sanità"

Recentemente si è registrata una escalation di violenza nella zona del Rione Sanità, con corse di motorini, raid, "stese", ossia sparatorie, rapine e scippi, soprattutto di notte. Il Ponte delle Sanità è anche spesso luogo di violenti incidenti stradali a causa delle velocità elevate dei veicoli. Da qui, la richiesta di tanti cittadini di rafforzare la sicurezza sulla viabilità, anche con l'installazione di questo nuovo modello di strisce pedonali rialzate, già installate in altre zone della città, come il Lungomare di via Caracciolo e via Miano.

Per il consigliere della III Municipalità, Carlo Restaino, commenta:

Finalmente ci siamo riusciti. Attraversamento pedonale rialzato a Corso Amedeo di Savoia 226-182 e sul Ponte della Sanità. Da tempo abbiamo chiesto gli attraversamenti pedonali rialzati anche per il Corso Amedeo. La cittadinanza ci è riuscita insieme alla municipalità e comune di Napoli.

Il Ponte della Sanità, che dal 2011 è stato ribattezzato Ponte "Maddalena Cerasuolo", in onore della partigiana che lo salvò da un tentativo di demolizione progettato dai nazisti in fuga nel 1943, fu costruito durante il periodo borbonico e murattiano a Napoli, all'inizio dell'Ottocento. Il Ponte è lungo 118 metri e unisce il centro storico della città a Capodimonte, attraverso via Santa Teresa degli Scalzi e corso Amedeo di Savoia. In passato il suo nome era Corso Napoleone.