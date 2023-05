Pompei, tentano di rapinare la sala slot armati di pistola: il gestore li mette in fuga Nel mirino un internet point/sala slot in via Nolana a Pompei. Il gestore non si è fatto intimidire e si è difeso. Nessun ferito. Acquisite le immagini delle telecamere.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Tentata rapina alla sala slot a Pompei finisce male per i rapinatori. In due, armati di pistola, attorno alle 20,30 di ieri sera, avevano fatto irruzione nel locale per svaligiarlo dell'incasso. Ma il titolare non si è fatto intimidire. Si è difeso e dopo una breve colluttazione è riuscito a metterli in fuga. Nel mirino dei rapinatori c'era finito un internet point/sala slot in via Nolana.

Cercano di rapinare la sala slot, ma il titolare si difende

Sul posto, sono arrivati subito dopo i carabinieri della stazione di Pompei. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, attorno alle ore 20,00, due individui con volto coperto e armati di pistola avevano tentato la rapina all’interno dell'internet point/sala slot, ma non erano riusciti a mettere a segno il colpo. Da un prima sommaria ricostruzione, sembra che il titolare dell’attività abbia reagito e dopo una brevissima colluttazione i due rapinatori avrebbero desistito.

Acquisite le immagini delle telecamere

Al momento non risulta nessun ferito. Sono in corso le indagini con i Carabinieri di Pompei per chiarire cosa sia effettivamente avvenuto. I militari dell'Arma hanno acquisito le immagini delle telecamere di video-sorveglianza presenti nella zona dalle quali potrebbero emergere elementi utili per cercare di individuare e identificare i rapinatori, ricostruendone anche il tragitto seguito prima e dopo essere arrivati alla sala internet. Nella stessa serata di ieri si è registrata anche un'altra rapina in farmacia a Boscoreale e un tentativo di scassinamento di un distributore di una farmacia a Portici.