Polo Ralph Lauren e Lacoste vendute a basso prezzo in un negozio a Benevento: sono false, scatta il sequestro

I vestiti contraffatti sequestrati a Benevento

Un servizio mirato alla tutela dei consumatori, a Benevento, ha portato i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale a scoprire un negozio della città sannita che vendeva capi di abbigliamento contraffatti, in particolare polo, camicie e magliette a marchio Ralph Lauren e Lacoste. Nella fattispecie, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Benevento hanno controllato un esercizio commerciale della città, nel quale venivano esposti sugli scaffali numerosi capi di abbigliamento di noti marchi, come quelli sopracitati, che però erano messi in vendita a prezzi molto al di sotto rispetto a quelli di mercato.

A Benevento sequestrati 2mila capi di abbigliamento contraffatti

La circostanza ha insospettito i finanzieri che, dopo un'analisi più approfondita, hanno notato come i capi di abbigliamento presentassero particolari, come loghi, etichette, cuciture e fattura dei materiali, difformi rispetto a quelli originali. Così, per verificare la loro natura, i militari delle Fiamme Gialle hanno richiesto l'intervento di un tecnico con competenze specifiche, che ha certificato la natura contraffatta dei vestiti messi in vendita nel negozio. Pertanto, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro circa 2mila capi di abbigliamento falsi, mentre il titolare dell'esercizio commerciale è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria.