Il commissario della Polizia di Stato Claudio Rippa è il nuovo funzionario responsabile della squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento di Polizia Stradale Campania-Basilicata; succede al vicequestore Giovanni Consoli, che assume la direzione della sezione di Polizia Stradale di Potenza; la dottoressa Rossana Trimarco, primo dirigente della Polizia di Stato, fino a pochi giorni fa alla guida della sezione di Potenza, assumerà l'incarico di dirigente della Pas (Polizia Amministrativa e Sociale) della Questura di Salerno.

Rippa, napoletano, 54 anni, è approdato alla guida della Giudiziaria dopo una carriera cominciata nel 1986, quando vinse il concorso entrando in Polizia di Stato come agente. Nel corso degli anni ha ricoperto vari incarichi: ha lavorato nella squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato San Paolo di Fuorigrotta, per poi proseguire il percorso professionale nella "specialità" della Polizia Stradale.

È stato stato addetto, come primo incarico, alla squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Campania-Molise. Successivamente, sempre nella Stradale, ha ricoperto l'incarico di comandante dei Rips, il Reparto di Intervento della Polizia Stradale, ovvero gli agenti motociclisti impegnati sia nel pattugliamento sia, soprattutto, per le emergenze. Successivamente è stato assegnato al Distaccamento della Polizia Stradale di Sorrento, con l'incarico di comandante. Dopo un breve periodo come funzionario addetto alla sezione di Polizia Stradale di Napoli, dallo scorso 1 marzo ha assunto il nuovo incarico, arrivando alla guida della squadra di Polizia Giudiziaria.