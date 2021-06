I poliziotti notano due ragazzini in sella a uno scooter lungo viale Gramsci. Questi ultimi, nonostante l'alt, accelerano scappando a tutta velocità. Ne nasce un inseguimento che termina in via Andrea d'Isernia nella zona di Chiaia a Napoli. Là i due sono stati bloccati con non poche difficoltà e dopo una colluttazione. Stando a quanto si apprende, gli agenti ‘Nibbio' dell'Ufficio Prevenzione Generale di Napoli hanno accertato che il motorino su cui i due ragazzi viaggiavano era stato rubato lo scorso 8 giugno.

Recuperata una pistola a salve calibro 8

Il passeggero, hanno accertato gli agenti, durante l'inseguimento ha lanciato una pistola a salve modello Bruni calibro 8 priva del tappo rosso (che identifica le pistole finte) e completa di ricaricatore con quattro cartucce. L'arma è stata recuperata grazie all'intervento degli uomini del commissariato San Fernando. Uno dei due ragazzi, entrambi 15enni, è stato denunciato per guida senza patente (mai conseguita) ed è stato multato per eccesso di velocità. Il motorino, infine, è stato riconsegnato dai poliziotti al legittimo proprietario. Da successivi accertamenti è emerso che lo stesso giovane aveva alle spalle precedenti di polizia.

I due ragazzi denunciati per porto abusivo di armi, ricettazione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale

I due sono stati denunciati e dovranno rispondere delle accuse di porto abusivo di armi, ricettazione, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni. Come detto, il conducente del veicolo è stato denunciato anche per guida senza patente e gli è stata contestata una violazione del Codice della Strada per velocità non commisurata.