Pizza Village, poliziotto investito mentre dirige il traffico sul Lungomare: denunciati due giovani L’agente, mentre era impegnato a dirigere il grande afflusso di veicoli sul lungomare per il Napoli Pizza Village, è stato investito da uno scooter che non si è fermato all’alt.

A cura di Valerio Papadia

Migliaia di persone hanno affollato, nella serata di ieri, lunedì 20 giugno, il Napoli Pizza Village, kermesse dedicata alla pizza, appunto, partita lo scorso 17 giugno e tornata in presenza dopo due anni di stop per la pandemia di Covid-19. Tantissimi, dunque, i veicoli che si sono riversati sul Lungomare di Napoli, sede della manifestazione, per raggiungere gli stand delle 40 pizzerie presenti, così come tante sono state le forze dell'ordine impiegate per dirigere il grande traffico e per garantire la sicurezza dei partecipanti. Per un agente della Polizia di Stato, però, uno spiacevole incidente: il poliziotto è stato investito da uno scooter che non si è fermato all'alt.

L'agente, in servizio al commissariato San Ferdinando, si trovava in viale Dohrn insieme ai colleghi, impegnati come detto nei servizi volti a garantire l'ordine e la sicurezza in occasione del Pizza Village. Quando i poliziotti hanno notato uno scooter procedere a velocità troppo sostenuta, hanno intimato l'alt, che il conducente non ha rispettato: l'agente è stato così investito, cadendo sull'asfalto.

I due giovani a bordo dello scooter, nonostante l'impatto, hanno tentato di proseguire, ma sono stati bloccati da un altro poliziotto: i due, un 20enne e un 18enne, sono stati così denunciati poiché non hanno ottemperato all’obbligo di fermarsi e prestare soccorso in caso di incidente con danni a persone, lesioni personali stradali e resistenza a Pubblico Ufficiale. Al conducente, inoltre, è stata ritirata la patente, mentre lo scooter è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Nella notte appena trascorsa, ancora sul Lungomare cittadino, un giovane di 21 anni è stato invece accoltellato a una gamba da una banda di ragazzini. Intorno all'una, in via Caracciolo, per futili motivi, il 21enne è stato pugnalato: ricoverato all'ospedale Vecchio Pellegrini, non ha riportato gravi conseguenze; insieme a lui è stato aggredito anche un amico, che ha ricevuto un pugno in volto.